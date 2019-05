Romina Manguel tras el cruce con Moria Casán: "Otra agresión machista"

La periodista de "Animales Sueltos", Romina Manguel, fue una de las invitadas de la noche en "Debo Decir", el ciclo que conduce Luis Novaresio por la pantalla de América.





Manguel estaba relatando lo que vivió en el piso del programa que anima Alejandro Fantino cuando fue acosada por uno de los invitados.





"Le había mostrado una serie de mensajes de chat a Tato Yang porque me enteré que venía esa persona como invitado otra vez. Tato se portó como un caballero conmigo. Tengo 46 años y tuve que estar al lado de Tato Yang sentada toda la noche y él me decía que esté tranquila. Llegó la hora de salir y esta persona me quiso acompañar al taxi y Tato que vio la situación me dijo que me llevaba", contó Romina.





En ese momento, Moria Casán interrumpió: "¡Perdón, perdón, perdón! ¿Puedo meter un bocadillo?". Y Manguel respondió: "¡Sí, todos los que quieras!".

Embed







"¿Esta persona que estás hablando es el Presidente del Banco Central?", afirmó Casán. "Yo no voy a decir nada", enfatizó Romina. "Bueno, yo sí porque está en todos los sitios. Si no querés meterte en algo sabrás que estás expuestas en las redes sociales. O sea, el acto fallido que quisiste cometer ahí para mí fue una guachada tuya, no fue ningún acto fallido", resaltó Moria.





"Cuando hablamos del machismo a las mujeres me estoy refiriendo justamente a casos como este, donde vos estás contando una situación muy violenta y desagradable para cualquier mujer...", se defendió Romina.





Pero Moria no se quedó callada: "El señor dice en todos los sitios que era tu pareja. Lo acabo de leer porque Romina Manguel está en todos los sitios. Vos sos una mujer que me criticaste cuando yo me gané el Martín Fierro sin conocerme. Pero no te estoy pasando factura. Para mí es una guachada tuya porque este señor aclaró que ustedes eran pareja. Bueno, entonces estabas engañando a tu marido. Bueno, mamita, está todo acá. A mi me parecés una ridícula, perdoname".

Embed Estoy bien ❤Sólo otra agresión machista está vez de por parte de una señora que insiste en poner en duda las denuncias de acoso porque su fuente son las redes. Que se yo, las redes dicen que fue amante de un dictador. Va a haber más de estos malos momentos. Y los vamos a pasar. — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) 27 de mayo de 2019







Tras el picante cruce, Romina se pronunció en Twitter y señaló: "Estoy bien ❤Sólo otra agresión machista está vez de por parte de una señora que insiste en poner en duda las denuncias de acoso porque su fuente son las redes. Que se yo, las redes dicen que fue amante de un dictador. Va a haber más de estos malos momentos. Y los vamos a pasar".





Y Moria también la siguió por esa red social: "Pueden creer que me olvidé de cerrar la manguela, que bueno que quedó dentro de mi piscina y así se llenó!!! Ya me voy a nadar un ratito con agua calentita #LosEspero hoy en @IncorrectasOk #VayainasEmpoderadas nunca pussies resentidas y desubicadas #AguanteAMERICASAN ????????????????".

Embed Pueden creer que me olvidé de cerrar la manguela, que bueno que quedó dentro de mi piscina y así se llenó!!! Ya me voy a nadar un ratito con agua calentita #LosEspero hoy en @IncorrectasOk #VayainasEmpoderadas nunca pussies resentidas y desubicadas #AguanteAMERICASAN — Moria Casán (@Moria_Casan) 27 de mayo de 2019