Romina Malaspina, ¿podría renunciar a Canal 26?

Romina Malaspina llegó a Canal 26 y despertó mucha polémica. La ex participante de “Gran hermano”, primero llamó la atención por sus looks super sensuales que generaron mucha polémica, incluso entre las periodistas del propio canal.

La primera guerra fue con Sol Pérez, la rubia quiso diferenciarse de Malaspina y aseguró que ella no muestra tanto en su segmento. Sin embargo, hubo un conflicto más importante que ante la llegada de Malaspina al canal: la rubia iba a hacer una columna de tecnología pero terminó conduciendo.

Esto lo comentó Celeste Muriega, quien conducía ese espacio junto a “De un día para otro me dijeron que iban a poner una chica para hacer un segmento de tecnología. Les dije que si de una, me pareció espectacular Al día siguiente vi que empezamos a conducir los tres. Lejos está de mi ponerme a pelear con una persona, como dijo Carlitos (Monti) en su momento. Es una colega, la mejor con ella y es obvio que si le ofrecen una conducción la va a agarrar”, comenzó diciendo en el ciclo radial “El after de la previa”, que conduce junto Tucho a en Radio Urbana.

“Al ver que estábamos conduciendo los tres no sabía, hablé con la producción y me dijeron que le haga el aguante, que estaba arrancando, que estaba empezando a entender del medio y la conducción y que la estaban preparando para su programa. Así que obvio, la tratamos super bien”, reveló la morocha sobre la incorporación de Romina a su dupla con Diego Codini.

“Ir al piso y ver que los conductores eran tres ¿Qué me perdí?”, dijo y contó que hoy está ella con Diego en un estudio distintos y que si hay algún caso de coronavirus ella reemplazaría a ambos.

“Jamás me peleé con Romi, lo que sí no sé qué va a pasar cuando termine todo lo del coronavirus: si vuelve la pareja original convencional o sigue ella y yo aprenderé a dar un paso al costado”, sostuvo Celeste y aseguró que le da pena pero entiende que ella es “la chica del momento”.