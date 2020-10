Romina Malaspina les regaló un bailecito frente al espejo a todos sus seguidores

Romina Malaspina no para de revolucionar a sus followers y sigue causando sensación en las redes con sus explosivos posteos y looks cargados de sensualidad. La flamante conductora de Canal 26 se ha convertido en toda una influencer que la rompe cada vez que publica alguna imagen o video en su feed y esta vez no fue la excepción.

Romina sorprendió a sus seguidores con un video desde su lujoso vestidor. Con sus zapatos de fondo, la rubia se grabó bailando "Me gusta" el último hit de Anitta y demostró sus habilidades para el perreo.

"Sorry estoy pegada con este tema, #MeGustaChallenge", escribió Romina junto al posteo que ya lleva miles de reproducciones y comentarios.

Días antes, Romina fue elegida para protagonizar una super producción con la revista Caras y como siempre, hizo parte a sus followers de la sesión de fotos compartiendo impactantes imágenes del back.

La rubia eligió una foto donde se la ve posando completamente desnuda y tapando su pecho con su gatita Mila con quien convive en su espectacular piso de Puerto Madero.

"Mi foto favorita de @revistacaras porque estoy con @mia__thekat, quiero hacer un cuadro con esta foto la amo", escribió junto al posteo que arrasó instagram en pocas horas sumando más y más likes a cada minuto.