Romina Gaetani también denunció por acoso a Juan Darthés

Romina Gaetani rompió el silencio para denunciar a Juan Darthés por acoso. La actriz eligió el ciclo "Los ángeles de la mañana", (El Trece), para contar el mal momento que le hizo pasar Juan Darthés mientras compartieron elenco en las tiras "Simona" el año pasado, en la que hicieron de pareja, y "Soy Gitano", en 2003.





"Para mi fue un año muy difícil por eso no podía salir a hablar. Ahora puedo, Juan siempre supo mi opinión, yo no tuve una buena experiencia con él. En ´Simona´ no tuve una buena experiencia. Si soy una mujer más que pasó un mal momento con Juan", comenzó diciendo la actriz.





"Yo le dije que iba a salir a bancar a Calu", sostuvo Romina que le dijo a Darthés en privado. "Cuando estaba toda la movida de prensa de ´Simona´ lo senté y le dije que iba a salir a defender a la mujer. ´Acordate que yo pasé esta situación con vos´", reveló sobre el mal momento que le hizo pasar años atrás cuando grabaron "Soy gitano", aunque no quiso detallar qué fue lo que pasó. "Pasé una situación fea, se pasó de la raya", agregó.





Esta denuncia se suma a las de Anita Coacci, Natalia Juncos y Calu Rivero que denunciaron que también sufrieron acoso por parte del actor en distintos trabajos que compartieron con él. En cambio, el caso más fuerte que tiene en su contra es la denuncia de Thelma Fardin que afirmó ante la Justicia de Nicaragua que el actor la violó cuando era menor de edad en una gira de "Patito Feo" en aquel país.

Juan Darthés se encuentra viviendo en Brasil desde diciembre del año pasado. Su abogado, Fernando Burlando, asegura que el actor no está bien de salud por el estrés que le ocasionaron las denuncias y por el momento no volverá al país.