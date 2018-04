Romina Gaetani habló sobre Juan Darthés: "No sabría decir si le creo o no"

Este jueves, Romina Gaetani, compañera de Juan Darthés en Simona, dialogó con Infama y aseguró que no puede poner las manos en el fuego por el actor, luego de las acusaciones disparadas por Calu Rivero y otras actrices que dispararon contra el intérprete, tratándolo de "acosador".

"Hablé bastante con Darthés para que sepa lo que pienso yo y para que estemos todos tranquilos. Fue una muy buena charla. Estamos trabajando muy bien con Juan y con todos los compañeros", arrancó Romina.

"A Calu la vengo siguiendo desde hace tiempo y por muchas cosas personales que viví en otro tiempo, ella subió cosas que a mí me movilizaron y por eso le comenté en una foto. Le dije gracias y para mi ese gracias significó muchas más cosas que las que los demás interpretaron", aseguró.

"Nadie puede poner las manos en el fuego por nadie. No podría estar segura de nada ni de nadie. No sabría decirte si le creo o no a Juan. Creo que más allá de lo que yo crea, cuando una mujer dice que se siente incómoda, simplemente hay que prestarle atención y no subestimarla", concluyó al respecto.

