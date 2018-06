Romero reveló cómo fue el llamado entre Eliana Guercio y Antonela Roccuzzo

Sergio Romero contó detalles de la conversación que Eliana Guercio tuvo con Antonela Roccuzzo luego de los mensajes que aparecieron en una cuenta falsa de Instagram.





El arquero señaló que a su mujer "le molestó muchísimo" la situación y que se encargó de hablar con la rosarina.





En la publicación fake, Guercio acusaba a Antonela de "manejar" el plantel de la Selección Argentina. "Chau Roccuzzo, si para vos primero es la plata y después la amistad. No me van a callar con plata ni con amenazas", indicaban.





"Nosotros gracias a Dios somos personas que somos muy frontales, que si tenemos que decir algo levantamos el teléfono, marcamos el número, llamamos y decimos las cosas en la cara, sin ningún problema", manifestó el futbolista en una nota con TyC Sports.

eliana guercio romero.jpg







Luego agregó: "de hecho fue lo que hizo Eliana. Primero aclaró ella por su lado que ella no tenía nada que ver, que ella solamente tenía una cuenta de Twitter que yo justamente me entero después que me lesiono, de que la había abierto para meter lindas cosas en el Mundial. Y, a los dos días, cuando nosotros ya estábamos acá instalados, levantó el teléfono, la llamó a Antonela, la señora de Leo, y le dijo que ella no tenía nada que ver".





Según Romero, la mujer de Messi contestó de la mejor manera: "Y del otro lado escuchó exactamente la misma respuesta, que sabía la clase de persona con la que estaba hablando, que sabía que no tenía nada que ver, y que era una pena que quieran involucrarlas a ellas en algo como eso tan feo, pero que bueno, que no pasaba nada, que estaba todo bien, y que estaban haciendo fuerza ambas para que a la Selección le vaya bien en el mundial".