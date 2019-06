Rodrigo "Vagoneta" Rodríguez confesó su adicción al alcohol

Rodrigo “Vagoneta” Rodríguez reveló todo lo que sufrió por culpa de su adicción al alcohol. “Lo confesé por dos razones: mi familia lo sabía y necesitaba blanquearlo con el público”, dijo en "Pamela a la tarde", América, donde también admitió que hace 3 años que no bebe.





El humorista, que ganó mucha popularidad por sus participaciones en ShowMatch, confesó que se hizo dependiente del alcohol y dejó que esto gobernara su vida. “Mi mamá me decía que yo no era yo cuando tomaba alcohol. No era agresivo, era intolerante”, admitió.





“Yo toqué fondo con el alcohol”, dijo. “Tomaba fernet solo, como si fuera café”, agregó y agradeció que no perdió a su familia ni la vida a causa de este problema.





Embed





Respecto a su trabajo, contó que muchas veces hizo papelones e incluso un productor lo suspendió de una función por llegar en mal estado. “Para mi mi trabajo era un sacerdocio pero cuando salía del teatro me tenía que ir a mi casa, me daba vergüenza que la gente me vea así. Se me trababa la lengua”, confresó.





Rodrigo explicó que decidió pedir ayuda cuando -estando muy borracho- su mujer, que no se había dado cuenta, le pidió que sostenga a su hijo que era un bebé y le dio miedo de que se le cayera.





“Vine para decirle a los jóvenes que el alcohol es una droga como cualquier otra y que hay que tener mucho cuidado, en cualquier momento te das cuenta que dependes de él”, agregó.





Embed



Primicias YA