Rodrigo Romero piropeó a Jimena Barón por una foto sexy

"Ni idea el frío. Yo tengo ensayo de Aquadance". Con esa frase, Jimena Barón compartió una foto foto sexy en la que luce un traje de baño enterizo, pero con la espalda al descubierto y una colaless.





De espaldas, dejando ver el tatuaje de los Rolling Stones que tiene en su cola y con la imagen sacada desde abajo, la actriz anunció que está preparándose con todos los ritmos del Bailando 2018.





Su novio, Rodrigo Romero, el actor que interpreta a Rodrigo Bueno en la película de El Potro, fue uno de los casi dos mil usuarios –hasta ese momento- que comentaron el posteo en Instagram.





"¡¡¡Mi amooooor!!! grrrr", fue la expresión que el cordobés dejó escrito en la red social en la que la cantante tiene más de cuatro millones de seguidores.

La pareja se conoció durante la filmación de la película ya que ella interpreta a Marixa Balli, quien fuera la novia del cantante que murió en junio del 2000 en un accidente automovilístico. Desde entonces, quisieron ocultar su romance pero tras un viaje que hicieron a Río de Janeiro y las declaraciones de ex mujer de Romero, confirmaron su relación.





"No lo veo como un romance. Por lo que sé, lo veo como que pasan un rato en la cama. Nada más", había dicho Macarena, la madre de los dos hijos más chicos de Romero, y con quien todavía está casado legalmente.

La respuesta de Jimena no tardó en llegar, y aunque no quiso hablar por respeto a los hijos de su actual pareja, aseguró que "se sabe que soy mina muy sexual y no estaría con un zopenco que no me atienda bien".





Fuente: teleshow