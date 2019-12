Rodrigo Lussich se quebró al contar su historia de amor: "Hay que vivirlo con absoluta libertad"

Rodrigo Lussich se quebró al aire al contar su historia de amor con Juan Pablo Kildoff, con quien se comprometió.

"Me parecía bueno que contáramos la historia. Uno no siente vergüenza por uno, uno a veces tiene miedo de incomodar a los otros", dijo el conductor de "Confrontados", El Nueve.

"Tengo casi 50 años y me educaron con mucha libertad. Nunca tuve que ocultar o mentir. Hace muchos años que vivo con libertad mi vida íntima", agregó.

Y remarcó: "No tengo nada que contar por eso no lo conté muchas veces. No andaría con un cartel que diga: soy heterosexual".

"Está bueno que sirva para concientizar que hay que vivir el amor con absoluta libertad y sin miedo y sin culpa", cerró emocionado.





