Rodrigo de la Serna habló de su separación con Érica Rivas: "Fue muy doloroso"

Cuando Rodrigo de la Serna tenía 33 años, tras meditarlo durante mucho tiempo, se separó de Érica Rivas, la mamá de hija. Hoy por hoy, el actor vive un pleno presente con su pareja, Ludmila Romero, con quien también fue papá (y está esperando otro bebé), pero no olvida lo triste que se sintió cuando le puso un punto final a su romance con la actriz.





En PH, Podemos hablar, Rodrigo de la Serna se refirió al momento de su vida en el que se sintió más solo. Y admitió que se dio cuando se separó de Érica Rivas. "Quiero rescatar la soledad, es bueno estar solo por momentos. Uno aprende muchas cosas de sí mismo. Siempre me encargué de que mi vida estuviese rodeada de gente, ruido, alegría y quilombo. Pero claro, me he sentido muy solo en alguna oportunidad", comenzó diciendo.

rodrigo.jpg