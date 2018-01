Rocío Robles versus Pamela Sosa: "Me amenazó, estaba fuera de sí"

Luego de la furiosa pelea que mantuvieron en un boliche en Carlos Paz, Rocío Robles y Pamela Sosa volvieron a sacarse chispas en un tenso cruce televisivo para Infama.





Robles acusó a Sosa de querer golpearla en un boliche de esa ciudad y el momento quedó registrado en un video que se vio en el ciclo televisivo de América TV.

Este medio dialogó con la bailarina y exnovia de Tyago Griffo, que se encargó de relatar lo sucedido: "Fui a Zebra a bailar con Belén Pouchan, estábamos mirando un show de cumbia en vivo, asomadas en la baranda, al lado de un seguridad. En un momento, sentí que me agarraron de la espalda, con las dos manos sobre los hombros".





Y siguió su relato: "Me clavaron las uñas y me dijeron 'te voy a matar hija de puta, no sabes con quién te metiste' y todo tipo de amenazas. Cuando me doy vuelta, vi que era Pamela Sosa. No le entendí más nada porque balbuceaba, no podía hablar, estaba fuera de sí".