Rocío Oliva tiró una sugerente frase tras separarse de Maradona

Rocío Oliva publicó un sugerente mensaje en Instagram en medio de su final de relación con Diego Maradona.

Mientras el astro del fútbol se acercó a a su ex y madre de su hijo Dieguito Fernando, Verónica Ojeda, Oliva se despachó con un contundente mensaje.





Junto a la imagen, donde se la ve brazos arriba, la futbolista expresó la leyenda: "No hay nada mal, estamos bien, está todo bien... To's los míos están bien, 'tamos bien...". Se trata de una frase de una canción de Bad Bunny.













La semana pasada Maradona reveló en "Intrusos" su separación de Rocío, dando por terminada la relación y cerrando la posibilidad de un acercamiento. Además por primera vez habló del problema de salud de Dieguito que tiene dificultades en el habla y acude a una fonaudióloga.

"Rocío está totalmente fuera de mi vida, y tiene un papel firmado de que no puedo decir nada", dijo para afirmnar "Yo no soy un pegador, y era para arrancarle la cabeza, me hizo de todo".