Rocío Oliva se reencontró con Maradona: "Con Diego está todo bien"

Rocío Oliva confirmó que volvió a encontrarse con Diego Maradona y que lo ve cada tanto. La rubia se hizo presente en una de las audiencias del juicio que le inició al ex deportista, para que le pague unos 6 millones de dólares por los 6 años que estuvieron juntos. Diego ni su abogado, Matías Morla, se hicieron presentes pero ella aprovechó para contarle a los medios que -pese al reclamo- con Diego están bien y tienen "una buena relación".





"Con Diego está todo bien", dijo y se refirió a la supuesta pelea escandalosa y violenta que habría tenido con la hermana del astro futbolístico: "Con Lili no sé, la verdad no sé, yo voy a ver a Diego a mi quién esté, a quién le guste o no le guste -como quien diría- es cartón pintado, sin ofender. Yo voy a ver a Diego, a tomar mate y a charlar con él".





Además, añadió que con la hermana "solo hubo un intercambio de palabras".





Sobre su relación con el Diego que no son pareja y "No voy a verlo ni todos los días ni me quedo a dormir" y afirmó que es "imposible" que vuelvan en el plano afectivo.





Sobre la intimidad de la vida del ex delantero afirmó que Dalma le mandó una foto de su hija, Roma, y él aseguró que "su nieta es hermosa", aunque no sabe si irá a conocerla en persona. "Le voy a sugerir todo lo que le haga bien a él, lo mejor, que esté con todos sus hijos", finalizó Rocío.