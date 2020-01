Rocío Oliva demandó a Maradona tras la separación ¿qué le reclama?

"Se inició la demanda de Rocío a Maradona. Es por compensación económica. Pruebas recogidas y presentadas a la Justicia. La misma se disparó antes de fin de año y luego de la feria judicial #Maradona tendrá 15 días para responder a #Oliva", publicó el periodista Lío Pecoraro en su cuenta de Twitter y disparó la noticia sobre el conflicto judicial que se inicia entre Rocío Oliva y Diego Maradona.





Se supo, además, que la demanda fue presentada el 30 de diciembre y a través de la abogada que representa a la rubia, Ana Rosenfeld.





Todo quedará en pausa hasta febrero cuando finalice la feria judicial y el DT de Gimnasia tome conocimiento del reclamo. Tendrá un periodo de 15 días para responder a través de su abogado, Matías Morla.





Cierto es que mucho se habla del reclamo que Rocío le hizo a Diego. Se cree que es un por un departamento pero la realidad indica que ella quiere un proporcional de lo que Maradona ganó cuando ambos estaban en Dubái, lugar donde compartieron el mayor tramo de su relación.





"No es por un departamento ni por dos, es por un proporcional de la suma de dinero que él ganó durante el tiempo que ella estuvo con él allá y por todo lo que ella hizo en ese periodo", afirmó una fuente.





No hay duda alguna que este es un quiebre en la relación entre ambos ya que tenían un lindo vínculo que no continuará cuando Maradona sea notificado del reclamo financiero.





Esto se suma a que Rocío está de novia y ya mostró imágenes del primer viaje de amor para recibir el 2020.





"Estoy en una nueva relación, me pude permitir estar con otra persona. Quizás hay personas que les cuesta menos. Pero para mi es más complicado. Me cuesta muchísimo enamorarme. Me siento bien, ahora, en el sentido de que me siento acompañada", dijo Rocío durante su paso por el ciclo "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV).