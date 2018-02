Rocío Marengo estalló en lágrimas al hablar de su enfermedad

Durante una entrevista en Vino por Vos, el programa que Tomás Dente conduce por KZO, donde algunos episodios trascendentes en la vida de los invitados son relatados en un segmento muy particular.

En este marco, la modelo rompió en llanto al relatar las consecuencias de padecer psoriasis."El primer brote fue después de una pelea con Carmen (Barbieri)", arrancó a contar.

"Me empezaron a salir manchas. ¡Imaginate lo que es tener que estar mostrando tu cuerpo! Sufrí mucho. Me acuerdo y me pongo a llorar porque la pasé re mal. Era re difícil", reveló la rubia, entre lágrimas.

Pero Rocío, que en ese momento estaba de gira con Flor de la V, contó de qué manera la ayudó la capocómica para salir del paso: "Me maquillaba y Flor de la Ve me ayudó mucho. Tenía un vestuario al que le había puesto botas, entonces quedaba sexy y zafaba un poco. Pero la realidad es que yo no podía no usar botas porque estaba con psoriasis".

Luego de explicar que se recuperó por medio de cremas, disparó una frase más que contundente: "Yo siento que lo que me hizo bien a mí fue alejarme de gente que me hacía mal y Chile es un gran refugio porque mi vida es muy tranqui y la paso bien. Allá vivo muy cerca del shopping así que voy, doy una vuelta y a las 9 de la noche ya estoy en casa y como sanito. Es bajar revoluciones. Siento que fue eso", concluyó la Marengo.

