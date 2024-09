Rocío Marengo bancó a Marley tras la denuncia de Adrián Molina

Al mismo tiempo, la actual pareja de Eduardo Fort se mostró indignada tras haber sido señalada por Molina como "una pantalla" del conductor televisivo en aquel momento. "Que me nombre el señor a mi en su denuncia, me parece de cholulo y despechado", señaló Rocío mientras recordó con cariño su vínculo con el conductor de Survivor Expedición Robinson.

Asegurando no haber conocido a esta persona, Marengo confió a PrimiciasYa que sí conoció al entorno de Marley y no tuvo más que palabras amorosas, calificándolo de "hermoso, familiero, muy buena gente... Todos un amor". Al tiempo que dejó en claro que en tal caso, con ella el conductor "se mostraba y con él no".

Por último, Rocío Marengo remarcó que no dudó en contactarse con el papá de Mirko para mandarle todo su "amor y cariño para él y toda su familia". "Pensar en Marley y su gente me lleva a todos lugares lindos. Lamento que tengan que pasar por esto", concluyó sincera.