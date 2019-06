Rocío Guriao Díaz contó el momento incómodo que le hizo pasar Nicolás Paladini

Rocío Guirao Díaz aseguró que, cuando se puso de novia con el empresario Nicolás Paladini, le reveló todo sobre su pasado con lujos de detalles pero parece que omitió uno y eso le hizo pasar un momento muy incómodo.





"Lo que me tranquiliza es que cuando me puse de novia con Nico, le conté todo. ¿Viste cuando te agarran esos ataques de verborragia y sincericidio? Le dije 'yo quiero que sepas todos'. Cuatro días estuve hablando", dijo la modelo y panelista de "Pampita Online" entre risas.





Sin embargo, Pampita metió la cola y mandó al frente a Rocío al decir que la modelo omitió contarle a Paladini sobre uno de sus ex y tuvo la mala suerte de que Nicolás se hizo amigo y: ¡lo llevó a su casa!





"¡Se me hizo amigo de un ex! ¡Una cosa que no tiene que suceder! Me dijo 'No sabés qué buena onda, jugamos al tenis'. Le respondí '¡¿Es necesario?! ¡¿A vos te parece?!'. Una cosa muy rara, le dije 'con él, asadito con la familia, ¡no!", remató Rocío que no reveló quién era.