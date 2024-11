Roccasalvo denunció un escandalo con Barbieri en los Martín Fierro Latino: "La bajaron"

En efecto, Carmen compartía terna por “Mejor presentadora” con Claudia Melgarejo (Paraguay), Raquel Argandoña (Chile), y Amalia «Yuyito» González de Empezar el día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

SUSANA ROCCASALVO ASEGURA QUE A CARMEN BARBIERI LA BORRARON DE UNA TERNA DE LOS MARTÍN FIERRO LATINO

En ese sentido, Susana contó que ella había marcado en la revista que les dieron a los miembros de APTRA quiénes serían premiados, pero la misma le fue sustraída. “Yo tenía todo anotadito para poder hablar hoy con ustedes”, sentenció, y reveló que en la misma, Carmen había sido reemplazada por la chilena Karla Constant.

“Pero ellos en un principio, y me lo mostraron, habían ternado a Carmen. Ella viajó porque le interesaba muchísimo el tema de ser ‘mejor presentadora’, además de Mañanísima. Ganó por el programa. Pero antes entregaron el de la presentadora, y ella no apareció en la pantalla”, aseguró.

“Ganó Melgarejo. Y ahí hubo uno siete u ocho minutos en los que no sabía si porque Carmen se levantaba y se iba porque quedó totalmente descolocada. Yo estaba sentada al lado de ella, soy miembro de APTRA y no sabía qué decirle y no me podía levantar de la mesa para buscar a alguien de la comisión directiva”, agregó Susana.

“Al final me dijo que se iba a quedar por respeto a la gente que la había acompañado porque quería que su hijo recibiera el Martín Fierro. Se cortaba el aire con tijera, y no comió una miguita de pan en toda la noche”, cerró Susana.