Robbie Williams pasó un gran susto y terminó en terapia intensiva

En octubre publicó un video en su canal de YouTube, en el que aseguraba estar recuperándose. Recién hace horas develó los motivos reales que lo llevaron a bajarse de los escenarios temporalmente: estuvo una semana en la unidad de cuidados intensivos.





La razón: los médicos le encontraron "unas anomalías en el cerebro", según cuenta. "En un primer momento parecía una hemorragia. Mi brazo izquierdo se entumeció y no dejaba de babear por un lado de la boca", detalló a The Sun.





"Tenía dolor de cabeza y también tenía problemas para respirar", contó al diario británico sobre los momentos que vivió en el backstage de su concierto del 2 de septiembre, en Zurich.





A los 43 años y en medio de una pelea contra el alcohol, Robbie se asustó. Pese a que el médico le aseguró en septiembre que podría continuar con su gira Heavy Entertainment Show, tras el concierto su brazo seguía entumecido. Así, antes de emprender su viaje hacia Rusia, decidió volver a ver al médico. "Me hicieron análisis, y varios escaneos, incluyendo de corazón y cerebro, y encontraron algunas anomalías, incluido algo en mi cerebro que parecía sangre. Eso, obviamente, me dio mucho miedo, así que la decisión de ir a Rusia ya no era mía y me enviaron directamente a la unidad de cuidados intensivos".





El ex Take That permaneció siete días internado. "Me dijeron que no hiciera nada estresante, solo dórmir y cuidarme", agregó. "Estaba confundido y tenía miedo, pero sabía que estaba en el lugar adecuado."





Casado con Ayda Field, padre de dos hijos, Teddy (de 5 años) y Charlie (de 3), Robbie intenta dejar atrás "la vida loca": "Esto me enseñó que tengo 43 años y no 23, y que tengo que cuidar mejor de mi mente y mi cuerpo".





El cantante ahora practica yoga, pilates y meditación, además de seguir una dieta vegana.





"A partir de ahora cuidaré de mí mismo con mucho más esmero", prometió.





