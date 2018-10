Embed Entraron a robar a mi depto.

revolvieron todo y se llevaron cosas.

Una locura. — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) 8 de octubre de 2018 Embed Así estamos, país.

Sign of the times. — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) 8 de octubre de 2018



Y amplió con desazón por lo que le robaron: "Me robaron la compu con los demos de lo que iba a ser el follow up de unisex. No había backup. Its over".