Rita Pauls sobre el acoso de Tristán: "Tiene tendencias maltratadoras muy fuertes"

Rita Pauls se anim贸 a contar que fue acosada por el famoso humorista "Trist谩n" durante las grabaciones de la miniserie "Historia de un clan", que se emiti贸 por TNT y Telefe en 2015.





"Trist谩n tiene tendencias maltratadoras muy fuertes con las mujeres. Tuve un par de episodios muy feos con 茅l. Era insoportable y todo el mundo se daba cuenta. Yo estaba inc贸moda y todav铆a ten铆a cuatro meses de rodaje por delante", revel贸 la actriz en di谩logo con el ciclo radial DucaJazz..





"Le dije que estaba muy inc贸moda y quedamos en que no pod铆a estar sola con 茅l. Se habl贸 con todo el grupo: si nos ve铆an en el mismo cuarto, ten铆a que haber gente. Est谩bamos casi viviendo en esa casa, grabando todo el d铆a, y se corri贸 una especie de consigna de que no est茅 solo con 茅l. Tuvo problemas con otras actrices tambi茅n, es bastante lascivo con todas las mujeres y es muy inc贸modo", a帽adi贸.





"Nunca me hab铆a pasado tan de cerca, era raro pero a la vez me sent铆 muy acompa帽ada as铆 que no sent铆 una necesidad urgente de salir a contarlo. Me parec铆a que mientras todos estuvieran conscientes, se hablara de eso y se prestara atenci贸n, yo estaba bien", confes贸 Rita.

