Ricky Montaner habló de su boda con Stefi Roitman

Y sobre la fecha exacta de la boda, explicó que aún no está establecida por la pandemia: “No queremos estar lidiando con cosas como, 'no pudo viajar tal' o 'no se puede hacer una boda tan grande'. Nos lo tomamos con calma y mientras vamos armando lo que se puede, viendo distintas posibilidades de lugares y llevándolo a cabo poco a poco. Esperamos poder tener pronto noticias de cuando será”.

Y explicó sobre los proyectos como pareja que tienen: “Acabamos de comprarnos una casa, pero hasta octubre estuvimos viviendo en mi departamento, que era muy bonito pero de un solo ambiente grande. Estuvimos las 24 horas del día durante ocho meses juntos. Salvo los 3 meses que nos abocamos a hacer el álbum, el resto del tiempo éramos ella, el perro y yo. Definitivamente aceleró procesos, porque terminamos viviendo cosas que no habíamos vivido antes o que no hubiésemos vivido estando de gira”.