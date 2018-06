Ricky Martin ¿será papá otra vez de gemelos?

Para el cantante sus hijos son "lo mejor" que le pasó en la vida, y no se cansa de compartir la alegría que rodea su vida en redes sociales.





Hace varios años viene anunciando su deseo de ser padre otra vez, buscando a "la niñita bonita de papá" que se estaba haciendo esperar.





Ricky Martin y Jwan Yosef.





Ahora, parece que finalmente los pequeños tendrán no una, sino dos hermanitas (gemelas), que nacerán en aproximadamente cinco meses. Nuevamente, Ricky recurre al alquiler de vientre materno.





Ricky Martin y Jwan Yosef se conocieron en Londres y, después de un noviazgo de dos años, se casaron a principios de 2018. "Intercambiamos votos y hemos hecho el juramento, hemos firmado los papeles que teníamos que firmar, el prenupcial y todo. Soy su marido", compartió el cantante al programa E! News en enero pasado.





Luego de la boda, vino la súper casa: la pareja se mudó a una mansión en Los Ángeles, y mostró todas las habitaciones en una entrevista para una revista especializada en arquitectura.





Ahora, Ricky iniciará una nueva gira de conciertos en España, durante el mes de agosto y principios de septiembre, en donde visitará ciudades como Tarragona, Santiago de Compostela, San Sebastián, Cádiz, Córdoba o Almería.





Según publican El País de España y ABC, los rumores los despertó él mismo hace unos meses en su aparición en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen. El artista desveló su intención de tener más hijos y, en especial, su deseo de ser padre de niñas".





"La niñita bonita de papá tiene que venir. Es curioso porque la manera en la que tenemos los bebés, me permite elegir el sexo. Así que, las niñas están en camino", afirmó.

Fuente: clarin