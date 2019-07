Ricky Martin, angustiado: hizo un desesperado pedido en las redes

Además, hace mención a Ricky y su elección sexual. "Ricky Martin es tan machista que se c... hombres porque las mujeres no dan la talla. Puro patriarcado (sic)", dice parte de las polémicas charlas que salieron a la luz.

“Frustrado, enojado, siento una presión en el pecho horrible y como me puedo liberar de esta angustia es simplemente viajando a Puerto Rico y diciendo presente en la marcha (...) Vamos a dejarle saber a Ricardo Rosselló que no lo queremos en el poder, que estamos cansados y no podemos más con el cinismo de estos líderes”, dice en un video que compartió en sus redes sociales.





Luego, siguió con su descargo en el que se mostró al borde del llanto. “Afortunadamente salió el chat, porque se desenmascaró todo el mundo. Se burlaron de nuestros cadáveres, se burlaron de la mujer, de la comunidad de LGBTT de gente con discapacidad física y mental, se burlaron de la obesidad. Basta ya, no puede ser", disparó.





Hacia el final de la grabación, Martin apuntó directamente contra Rosselló y exigió su salida del cargo. “Ricardo, no puedes estar en el poder. Mira lo que está pasando en el pueblo, no te das cuenta. Mientras tanto, Puerto Rico vamos a estar unidos, vamos a decir presente, Puerto Rico se acabó el cinismo, se acabó la pocaverguenza", disparó.