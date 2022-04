Ricardo Montaner lanza una versión de "El día que me quieras"

"'El día que me quieras' es quizás el tango más emblemático de la historia que se haya hecho en infinidad de géneros. No encontré mejor manera de identificar este proyecto. Es tango y es canción romántica y por eso me pareció que era la puerta de entrada perfecta a este viaje por mis raíces, a este sueño del Ricardo niño hecho realidad", dijo Montaner, nacido en Valentín Alsina, en el sur del conurbano bonaerense.