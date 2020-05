Ricardo Darín bancó a su hermana: “La actuación no es una actividad esencial”

Ricardo Darín es uno de los actores argentinos más importantes del momento. Es reconocido alrededor del mundo por su participación en importante películas por las que obtuvo varios premios en destacados festivales como Cannes o San Sebastián.

Pero en medio de la difícil situación que atraviesa el mundo, el actor salió a bancar la postura de su hermana Alejandra, la presidenta de la Asociación Argentina de Actores.

El Gobierno Nacional decretó la cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo. El rubro de los actores fue muy castigado ya que se cerraron los teatros y se cancelaron las grabaciones de las ficciones y de las películas.

Muchos artistas están pasando por una delicada situación económica, como millones de trabajadores que no forman parte de las actividades esenciales.

En ese sentido, algunos actores hicieron un reclamo público para que les permitan trabajar, cumpliendo con un protocolo de seguridad que no los ponga en riesgo. Pero, Alejandra Darín tiene otra postura respecto a la de algunos de sus colegas.

Ella indicó que no es su agrupación “la que determina que los actores y actrices trabajen”, sino el gobierno de Alberto Fernández al señalar que no desarrollan “una tarea esencial”, y por eso la “actividad no está exceptuada”.

Ahora, Ricardo dijo durante una entrevista con el ciclo "Verdad/Consecuencia", conducido por Maru Duffard y Luciana Geuna por la pantalla de TN que "el trabajo de los actores no es una actividad esencial” si lo comparás con otros oficios que tienen mayor prioridad en esta pandemia, como “los que trabajan en hospitales, la gente que tiene que controlar, más los que se encargan de los insumos y de la alimentación”, entre otras profesiones.

“Es fundamental que nuestro estado de ánimo esté bien arriba, pero: ¿cómo trasladas esto del estado de ánimo, de la energía y del sentido del humor a alguien que tiene que salir a bancar el puchero todos los días para sus cuatro hijos? A mí me aterra de solo pensarlo. Entonces si trazamos una raya, con todo el dolor del alma tengo que decir que (la actuación) no es una actividad esencial”, remarcó el actor.

Por otro lado, Ricardo Darín se refirió a los cambios que provocó este aislamiento en la vida de las personas: “La cuarentena te trastoca el orden de prioridades. Los que patalean porque la cuarentena es larga tienen sus razones, porque tienen que salir a ganarse el mango día a día, tienen familia detrás. Y cuando las cosas se prolongan, la paciencia de la gente hace que se trastoque el orden de prioridades. Es muy difícil ponerse en los zapatos del otro, cuando a uno le aprieta más”.