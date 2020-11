Rial, Flor Peña y Brancatelli, los primeros en anotarse para la vacuna rusa

Carla Vizzotti, la secretaría de Acceso a la Salud, habló en A24 sobre la llegada de la vacuna rusa Sputnik V para combatir el coronavirus. La funcionaria anunció que estaría bueno contar con famosos como voluntarios para generar una aceptación entre la sociedad.

“Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable", dijo Florencia Peña dispuesta a dar el ejemplo.

Jorge Rial también ofreció su brazo: “Me despierto y la manada propone famosos para que se den la vacuna rusa. Con tono agresivo me ponen en la lista. Lejos de ofenderme me parece una buena idea. Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la tierra plana. Estoy”.

Diego Brancatelli también se sumó a la lista de candidatos: “Pero por supuesto (que se la daría). Primero, noto un tono burlón; durante todo el día de hoy lo sentí. Rusia es una potencia mundial. No sé por qué les molesta tanto que sea de Rusia. Hagamos una base de datos que conste en actas y que quede asentado quien no se va a poner la vacuna, así no ocupa ese lugar cuando la vacuna llegue. Yo quiero la vacuna”.