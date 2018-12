Reventó Instagram: las 10 mejores fotos de Sol Pérez del 2018

Sol Pérez está cerquita de llegar a los 4 millones de seguidores en Instagram, un número muy respetable para la farándula local. Sus publicaciones suman un promedio de casi 2 millones de likes, y en casi todas hay un común denominador: la belleza explosiva de la mediática.

Afuera de las redes, fue un año con muchos altibajos para Sol, que oficialmente se sacó el título de "chica del clima" y se convirtió en mediática.

Logró conquistar varios casilleros en el plano profesional: debutó en la conducción de TV con Online cuando Pampita pegó el portazo al programa, fue una de las figuras más rendidoras del Bailando por un sueño, incursionó en la radio como columnista, y fue convocada nuevamente por Carmen Barbieri para la revista Nuevamente juntos, uno de los platos fuertes de la temporada de Mar del Plata.

No faltaron los escándalos: el más fuerte fue su pelea con Lourdes Sánchez en la que terminó involucrándose el propio Marcelo Tinelli. La mediática mencionó al hijo de la bailarina en una comparación desafortunada y ardió Troya. "Yo no le digo a ella 'preocupate porque no se te muera tu hijo'", fueron las palabras de Sol que despertaron un sinfín de interpretaciones. A lo largo del año sumó otros enfrentamientos: con Barbie Simmons, Horacio Cabak, Jorge Lanata y Marcelo Longobardi, un colectivero que le chocó la camioneta en la calle y más...

También tuvo un gran momento televisivo cuando se enteró en vivo de que su flamante novio, Exequiel Palacios, tenía una novia oficial en su barrio de origen y otra amante más. "Ay, no sé, me ponen en un lugar incómodo", confesó, cuando las panelistas de Los ángeles de la mañana le contaron la noticia.





Estos diferentes estados quedaron de alguna manera reflejados en las 10 fotos más likeadas de Sol en Instagram. Como ya les adelantamos, las postales tienen una alta carga de sensualidad y fueron motivo de álgidos debates en la cuenta de la ex chica del clima.

La más reciente es la de su llegada a Mar del Plata. Con una bikini rayada, rompió corazones.





Este video de su domingo aburrido explotó.





Una noche de hotel en La Rioja: Sol viajó mucho contratada por boliches, que la convocan para que anime las noches.





Una tarde de pileta en Salta, en otra de las presentaciones de Sol por el interior.



Sol bancó a la Selección argentina (¿se acuerdan del Mundial de Rusia?) con este look fatal.





Este año, la mediática dejó su casa familiar de Villa Adelina y estrenó departamento en Florida, al norte del gran Buenos Aires. En esta foto mostró su moderna cocina.





Una escapada de Semana Santa a Mar de las Pampas, donde al parecer, todavía había clima para bikini.





El cumpleaños número 25 tuvo un festejo a todo trapo y globos de helio gigantes en color rojo.





La foto más hot de Sol, en la ducha.