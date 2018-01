Reveló que cuando era pareja de Lewis Hamilton él la llamaba "gorda"

La modelo Veronica Valle contó detalles oscuros sobre el piloto de automovilismo Lewis Hamilton, con quien compartió durante un tiempo una relación amorosa tan tóxica que tuvo que terminarla.





En diálogo con el sitio británico The Sun, la joven de 26 años enumeró una serie de episodios que describen la forma de ser del británico en su vida privada. Según su relato, el corredor de Mercedes "es un personaje extraño" y aseguró que "puede cambiar de estado de animo muy rápidamente".





Ellos se conocieron en 2015, cuando Hamilton la contactó por Instagram y le pagó un vuelo desde su casa de Houston, Texas, hacia Barbados, en donde se encontraba con otro grupo de chicas.





Luego de un tiempo juntos, en el último viaje a Barbados que compartieron, el británico de 33 años comenzó a burlarse de su peso: "Él me llamaba gorda adelante de todos sus amigos. Si yo era la primera en ir a buscar comida, él me decía: '¡Mírate, estás tan gorda!'. Me decía que comía demasiado, justo antes de ir a servirme. ¿Quién le hace eso a una mujer?".





Según contó, todos los presentes se reían de la situación e incluso contó otra situación similar: "Una vez estaba con algunas chicas en la habitación y en cuanto entré comenzó a burlarse de mí. Él dijo: 'Wow, eres tan brillante que te ves como un maldito Oompa Loompa'".





Valle reveló además que el piloto de Fórmula 1 tiene una extraña fobia con respecto a los baños. Según parece, no le permite a nadie defecar en los inodoros que considera suyos.





Durante una estadía en su casa de Mónaco la modelo fue al baño que estaba cerca de la cocina para "hacer el número dos", lo que provocó el enojo de su pareja: "Me vio salir y me dijo 'Por qué tardaste tanto'. Le dije que estaba defecando". Su respuesta, con un tono de fastidio fue concreta: "Sabes que no deberías hacer eso", y le indicó que debía hacerlo en el baño para huéspedes.





Otro episodio del mismo índole, pero aún más violento fue durante un vuelo a Nueva York en 2015 cuando descubrió que uno de los pilotos había utilizado el inodoro de su jet privado: "¡Iba a despedir al piloto! Dijo 'todo el mundo sabe que no deberían defecar en mi avión'. Estaba muy enojado".





Por otro lado, Valle contó que cuando la llevaba a algunas fiestas la dejaba sola y cuando tomaba alcohol solía enojarse con facilidad. Incluso, llegó a gritarle en público en alguna ocasión que ella se acercó a hablarle. Finalmente, la relación se terminó cuando ella comprendió que lo único que Hamilton pretendía de ella era tener sexo.

Lewis Hamilton ex pareja (2).jpg Lewis Hamilton ex pareja (3).jpg Lewis Hamilton ex pareja (4).jpg Lewis Hamilton ex pareja (5).jpg Lewis Hamilton ex pareja (6).jpg Oompa Loompas, los personajes de la película "Willy Wonka & the Chocolate Factory", de 1971 Lewis Hamilton ex pareja (7).jpg Lewis Hamilton ex pareja (8).jpg Lewis Hamilton ex pareja (9).jpg Lewis Hamilton ex pareja (10).jpg Lewis Hamilton ex pareja (11).jpg Lewis Hamilton ex pareja (12).jpg



Fuente: infobae