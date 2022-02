Revelaron imágenes que confirmarían el romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

La particularidad es que este modelo fue usado por Stoessel en una transmisión junto al streamer Ibai Llanos: “Capaz la compraron en el mismo lugar, ¿no?”, ironizó la ex Combate.

tini.jpg

LOS RUMORES DE INFIDELIDAD DE DE PAUL CON TINI STOESSEL Y LA “CHINA” SUAREZ

Cuando el año pasado explotó el #WandaGate, el nombre de Rodrigo De Paul apareció en escena, ya que se especuló con que el futbolista se intercambiaba mensajes privados con “La China” Suarez. Finalmente fue el propio De Paul quien desmintió todo esto: “Se volvieron locos, no la vi en mi vida, no sé quién dijo eso. Por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada”, aseguró el futbolista en dialogo con Flavio Azzaro en su ciclo de Crónica Tv.

Luego de unos días, los rumores de infidelidad del jugador volvieron a aparecer. En este caso, otra vez fue Estefanía Berardi, quien reveló el encuentro entre De Paul y Tini Stoessel. “Ellos se habrían encontrado en Madrid y él la habría llevado al aeropuerto. Pero ya se habrían encontrado en Argentina en la semana del 12 de octubre, donde compartieron un asado en Nordelta. Llamó mucho la atención que De Paul no felicitó por el cumpleaños a su mujer. No subió nada a las redes y antes lo hacía” agregó Berardi. Para esa fecha, De Paul estaba en el país, ya que la Selección Argentina se encontraba disputando la doble fecha de local vs Uruguay y Perú.

En los últimos días, los seguidores de Tini en Instagram se hicieron eco de que De Paul le colocó un like a la cantante en una de sus fotos, pero a los minutos la borró. Un dato nuevo que se suma a esta historia.