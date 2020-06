Revelaron detalles de cómo será la vuelta de Tinelli con "Video Show Match"

Cada año, el regreso a la TV de uno de los número uno de nuestro show provoca expectativa, ansiedad y mucho revuelo mediático. Esta no es, sin dudas, una vuelta más para el líder de LaFlia Contenidos quien, mientras trabaja junto a su equipo en la producción del programa, prepara y "actualiza" el protocolo que necesita sea aprobado por el Ministerio de Salud lo antes posible.

En los últimos días hubo diferentes versiones de cómo sería "ShowMatch 2020", hasta se deslizó por lo bajo que estaba muy cerca de la Televisión Pública Argentina y de dejar El trece, luego de tener fuertes cruces con el Grupo Clarín. El propio Marcelo dijo: "Si no me quieren, me voy, lo sabré entender. Veo un hostigamiento sistemático del Diario Clarín". Otro rumor, trató de instalar que no habría aire para él esté año, pero Primiciasya.com accedió a información calificada y te contamos todos los pormenores de un Show que vuelve y promete cambios y polémica.

En este 2020, "Intrusos en el Espectáculo" festeja sus 20 años ininterrumpidos al aire y es, desde hace mucho tiempo, un clásico de la TV. Al momento de debutar, Jorge Rial decidió volver a la "mítica mesa" que reunió a tantos periodistas e invitados en el pasado, casi como un homenaje a aquel ciclo que comanda desde hace dos décadas en América TV. Esa misma mesa, será la gran protagonista en las noches de El 13.

Marcelo Tinelli vuelve al set, en vivo, sentado en una mesa redonda secundado por algunos de sus guerreros históricos del humor: José María Listorti, Pablo Granados, Martin "Campi" y Pachu Peña. El resto de sus actores irán apareciendo a media que la actualidad requiera de sus personajes.

El programa se emitirá los lunes y jueves de 22:00 a 00:00 hs, dejando el resto de la semana en manos del exitoso y siempre listo Guido Kaczka con "Bienvenidos a bordo".

La labor de los actores será optimizar el vivo al máximo, con intervenciones que reflejen la actualidad con humor y un espacio para el recordado "Show del Chiste". Es ahí donde tendrán su momento Larry de Caly, Diego Pérez, Freddy Villarreal y otros, sumando como cupo femenino a la gran Fátima Florez, Anita Martínez y Malena Guinzburg.

Marcela Feudale, pilar fundamental de cada temporada, será parte del staff aunque aún no fue comunicada en concreto pero si de palabra.

"Video Show Match" es el nombre de fantasía que titula esta nota pero bien podría valerle ya que en una reunión secreta realizada el 2 de Marzo pasado entre Marcelo, actores y productores, quedó bien claro un concepto: "Queremos que sea lo más VideoMatch posible". Esa fue la frase que todos se llevaron como conclusión. Con esto queda claro que LaFlia ya pensaba en este boceto de formato antes de la Pandemia, y hoy, más que nunca, es el más factible de ser aprobado para arrancar urgente sus motores y dar pelea en el último semestre del año. Será esta vez el "Bailando" quien deberá esperar su turno detrás de las bambalinas y el humor intentará llevarse los laureles.

Por estas horas, Tinelli posteó en sus redes material humorístico con la leyenda: "Cada vez falta menos!! Vuelve el humor a Showmatch". Y así es. Vuelve el humor y también el archivo que supo cosechar. En tiempos de cuarentena y aislamiento social, muchos de los recordados segmentos serían latas ya emitidas de los sketches más populares y queridos por la gente. En tanto la apertura de la cuarentena lo permita, volverán a las calles a grabar versiones estreno de los célebres "Deportes en el Recuerdo, El insoportable, Pachu y Pablo modelos", entre otros.

La fecha estimada del gran debut es la primera o segunda semana de Julio. La fórmula es ya probada y fue efectiva en décadas pasadas: mucho vivo en "la mesa redonda", sátiras de actualidad, el Show del chiste y más clásicos con el sello del viejo VideoMatch; pero esta vez, deberá enfrentarse a la magia y a los números de "Jesús", que emite Telefe y será, más que el "Mesías", su peor enemigo.

Fuente: Primicias Ya