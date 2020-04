¿Todo resuelto? Noelia Marzol y Andy Kusnetzoff hablaron luego de la polémica

El 4 de abril, en medio de la pandemia de coronavirus y el aislamiento social, Andy Kusnetzoff debutó con PH, Podemos hablar con un formato especial, dado que los invitados salieron al aire desde sus casas, virtualmente.

Esa noche, Noelia Marzol fue una de las famosas invitadas de PH. Sin embargo, a menos de 24 horas de que se emitiera el programa, la actriz y bailarina expuso en las redes sociales su fuerte incomodidad por las preguntas del anfitrión: "Fue una juntada de pibes. No sé qué hacía ahí", disparó, sin vueltas, tras compartir programa con Nicolás Vázquez, Joaquín Furriel y Darío "Pipa" Benedetto.

Sus dichos no pasaron desapercibidos en las redes, espacio en el que tuvo el apoyo de muchos usuarios, y fue debatido en TV.

Pero el tiempo pasó, y Kusnetzoff llamó a Noelia para disculparse, a tres semanas de la polémica.

"¿Andy te pidió disculpas, finalmente?", le preguntó Adrián Pallares a Marzol, quien estaba dándole una nota a Intrusos. Y ella asintió: "Hablé con Andy hace cuatro días. Tuvimos una charla bastante extensa, creo que duró como una hora. Se disculpó, hizo un mea culpa y me explicó que las circunstancias del programa no habían sido las habituales, por esto del coronavirus, la comunicación con delay y de tener que estar atento a muchas cosas. Me dijo que se le habían escapado ciertos detalles".

Conforme con el proceder del conductor de Telefe, la actriz agregó: “Yo le agradezco el llamado. Él se disculpó y me parece súper valorable. Está bueno permitirle a la gente cambiar. Incluso yo, hay cosas que digo, que no me doy cuenta, y soy mujer. Puede pasar. Lo importante es asumirlo y hacer un cambio".

Fuente: ciudad.com