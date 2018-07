Repudiable: famosa conductora atropelló un perro y grabó un video burlándose

"No fue mi culpa, bueno sí fue mi culpa, pero es que fue culpa del perro porque no corrió por su vida", aseguró la presentadora de televisión mexicana y desató la furia de sus seguidores. "Me siento como una criminal, cri-cri criminal, como una asesina que hizo algo malo y luego salió corriendo porque no quería ver las llantas de mi auto con la sangre del perrito y además, tenía prisa para venir a este evento", continuó su relato, al ritmo de la música y la letra de la canción Criminal que interpretan Natti Natasha y Ozuna.





De inmediato, el video se volvió viral y algunos seguidores indignados hicieron una petición en Change.org solicitando que "Eliza Valles, conductora de multimedios y matadora de perros deje de ser figura pública".





La presentadora lo borro de Facebook, pero algunos medios lograron capturarlo y subirlo a otras redes; las imágenes tienen más de 20.000 reacciones de los internautas, fue compartido otras tantas y acumuló más de un millón de reproducciones. Lejos de arrepentirse de lo sucedido, cerró su publicación diciendo que el perrito "ladró algo así como de dolor" cuando lo pasó por arriba y que no sabe "si fue con las llantas o con el esqueleto del auto".





"Quiero decirle al perrito que no era mi intención, que no soy mala con los animales, no me gusta limpiar popo de perro y a veces no me gustan mucho los perros. Pero no los odio. Realmente si hubiese frenado en seco, hubiese sido malo para mí", afirmó la conductora mexicana de Multimedios, aunque tras la viralización del clip, la empresa rechazó que trabajara para la organización.

