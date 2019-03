Relación express: Sol Pérez terminó una relación a 48 horas de la presentación

"Empezamos a salir y compartíamos salidas de amigos. Hace como un mes arrancamos, nos llevábamos muy bien. Muy tranquilo todo. El viernes le dije si me quería acompañar al cumple de Flor y nos sacaron fotos. Nos reíamos porque era todo muy natural, no éramos novios ni nada. Cada uno puede hacer lo que quiere. Pero ayer pasó una situación que no me gustó y lo borré de todos lados", continuó Pérez, sobre la relación.

sol perez novio (2).jpg

Luego, la modelo explicó el motivo por el que puso punto final al romance. "(Anoche) Él me dijo de salir, le dije que sí, pero que no quería ir a bailar porque hoy madrugaba. 'Bueno, dale, avisame cuando salís y te busco'. Después, a la media hora, le mando un mensaje y nada. Llego a mi casa, le mando y le digo 'mirá, la verdad, avisame si no, porque yo podría haber arreglado ir a tomar algo'. Y me dice 'yo te dije que me iba a bailar a Mute'. Le dije 'no, no me dijiste eso' y le mandé una captura con un círculo en el que él me decía lo contrario. Así que decidí borrarlo porque no le interesó ni quiso explicar nada. Yo tengo mecha corta. Muy corta. Ya venía con un par de actitudes que no me cierran, raras", completó.ciudad