Regreso confirmado: las Spice Girls volverán a trabajar juntas

Ha llegado el esperado momento del que tanto se ha hablado. Las Spice Girls se han juntado de nuevo, y esta vez no ha faltado ninguna de las cinco. Ha sido Victoria Beckham, precisamente la que había declinado la oferta de un reencuentro, la primera que ha publicado este viernes la imagen que corrobora la unión. Unas horas después, esta noche, las artistas han publicado un comunicado oficial en el que han anunciado que volverán a trabajar juntas: "Siempre nos sentimos abrumadas por el interés que existe en todo el mundo por nosotras. Es el momento adecuado para explorar nuevas e increíbles oportunidades que una vez más abarcarán nuestra esencia original, al tiempo que reforzarán nuestro mensaje de empoderamiento femenino para las generaciones futuras".





La diseñadora Victoria Beckham aparece en su publicación junto a sus excompañeras Emma Bunton, Mel C, Mel B y Geri Halliwell (hoy con el apellido Horner desde que se casó con el piloto Christian Horner en 2015). Una reunión que se ha producido en el salón de la casa de esta última. "Os amo chicas! Muchos besos! Emocionante", ha escrito la esposa de David Beckham en su cuenta de Instagram junto a las etiquetas #girlpower (el poder de las chicas) y #friendshipneverends (la amistad nunca termina –y también el nombre de una canción de 2007 de la banda británica–). Emma y Geri también han publicado la misma imagen en sus respectivas redes sociales.





La foto confirmaba lo que adelantaba hace unos días The Sun —y después anunciaba el comunicado de la banda—, que aseguraba que las cinco componentes de la banda británica más famosa de los noventa habían acordado reunirse y discutir la posibilidad de un posible regreso. "Esta es la reunión pop que nadie pensó que volvería a ocurrir. Pero después de un largo periodo negociaciones, Victoria acordó que es el momento adecuado para trabajar en nuevos proyectos este año. Es muy emocionante porque siempre ha sido inflexible", decía una fuente al diario británico. "The future is looking spicy" (el futuro parece picante), escribía en su publicación Bunton.





Aunque aún no se ha desvelado en qué consistirán esos nuevos proyectos, el pasado noviembre ya se rumoreaba que la idea era lanzar un nuevo álbum recopilatorio y un especial de televisión. Lo que es seguro, según la misma fuente confirmaba a The Sun hace unos días, es que no se comprometerán a una gira completa. "Victoria y Geri estuvieron de acuerdo en que sería imposible debido a los compromisos familiares y laborales. Además, ahora que es una reconocida diseñadora, a Victoria le preocupa cantar, por lo que no es seguro que lo haga". En cualquier caso, tampoco hay que olvidar que la propia Victoria Beckhan dijo hace un tiempo que a ella le apagaban el micro en las actuaciones de las Spice Girls.





Entre otros rumores, también se dice que cada una de ellas podrá recibir alrededor de 17 millones de dólares (algo más de 13 millones de euros) por el nuevo contrato. Quizá la más interesada en que la unión finalmente se produzca sea Mel B, pues en los últimos meses, y debido a la batalla de divorcio que mantiene, ha salido a la luz que no ha invertido todo lo bien que debería el dinero que ganó y que la dilapidó en grandes compras.





La última aparición de la banda británica que se convirtió en un auténtico fenómeno de masas en la década de los noventa fue en 2012, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos en Londres, donde cantaron sus mejores éxitos.