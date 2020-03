La reflexión de Lali Espósito en plena cuarentena

Lali Espósito habló en el nuevo programa de Alejandro Fantino por América, "Fantino a la tarde", que se estrenó este lunes.

La actriz y cantante se refirió a cómo vive el tema del Coronavirus en la Argentina.

"Estamos ante algo que sí creo que hay que ser muy responsables y cautos, estamos aprendiendo a vivir con esto", indicó la artista.

Y remarcó: "Yo vivo cerca de mis viejos, llegué de España que estuve trabajando, y no los puedo ir a abrazar. Hay que valorar cuando tenemos esa posibilidad y no lo hicimos".

"Es una linda cacheteada para todos nosotros. No basta con salir a aplaudir al balcón, hay que ser respetuosos con lo que se nos pide, quedarnos en nuestra casa", dijo Espósito.

Y expresó: "Hay gente que si no sale de su casa no come. eso es un problema. No es tan fácil pero son tiempos donde hay que centrarnos en lo humano, no queda otra".