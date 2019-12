¿Reconciliados? Mati Napp dio detalles de cómo está su relación con Flor Vigna

Flor Vigna y Mati Napp le dieron una oportunidad al amor y duró poquito tiempo. Las cosas se volvieron medio escandalosas porque se habló de que el vínculo terminó porque la bailarina le confesó al coach que tuvo un acercamiento íntimo con su ex, Nico Occhiato.





Ambos quisieron renunciar al "Súper bailando", El Trece, pero continuaron y hoy lograron superar todas las diferencias.





"Excelente, mejor que nunca". Luego agregó: "No somos más pareja. Pero la verdad es que estamos muy bien. Estamos trabajando bien y en los ensayos nos llevamos mucho mejor", contó Napp en la pista del ciclo de Marcelo Tinelli, consultado sobre cómo se llevan en la actualidad.





Sobre el futuro de la pareja, el entrenador fue contundente: "Estamos muy enfocados en la final y si podemos, en ganar. Como que no estamos mezclando lo que nos pasó. Fue una decisión la de decir 'no hablemos del pasado'. Vivamos el presente para generar un futuro que sea exitoso. Después, cuando termine el Bailando, no tengo ni idea qué va a pasar. Hoy en día quiero lo mejor para ella, lo mejor para Facu (Mazzei), quiero se luzcan y que al jurado le guste, a la gente en su casa también y todo positivo".