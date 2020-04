Reclamo tuitero: D´Elía y Echarri contra Youtube por los derecho de imagen

En plena cuarentena, la productora Pol-Ka de Adrián Suar decidió subir programas emblemáticos a la plataforma de videos de Google, Youtube.

Tras conocerse la noticia, el diario Clarín en su versión digital hizo el anuncio de la determinación de la empresa que produce ficción y uno de los actores que formó parte del programa, Federico D´Elía, manifestó su descontento con la decisión.

"Una pena que no lo hagan x YouTube y no en la pantalla del canal, de esta manera los actores no vemos 1 centavo ni siquiera x derecho de imagen @Sagai_Org, verdad?", expresó Federico en su cuenta de Twitter.

D´Elía formó parte del elenco de "Poliladron", la ficción que le dio inicio a la empresa de ficción que encabeza Suar. Fue el primer programa que se produjo y salió al aire en formato de unitario desde 1994 hasta 1997.

También, el actor participó de programas de esa productora como "Carola Casini", "Verdad Consecuencia", "Por el nombre de Dios", "Campeones de la vida", "Los secretos de Papá", entre otros. Su último trabajo en Pol-ka fue hace 12 años en "Socias", en 2008.

Su descontento en la red social generó la reacción de Pablo Echarri, tesorero de SAGAI, entidad que reclama los derechos de imágenes de los actores en toda parte del mundo. Actualmente, la firma está presidida por Jorge Marrale.

"Como decís y dicen,es una cuestión de ajuste legislativo. La gran mayoría de derechos que recibe Sagai es por cable y aire,y estos cobros se achican día tras día.La solución es lograr incluir a las plataformas digitales", escribió Echarri.

Y agregó: "Así es Fede, Sagai esta en litigio con You Tube por el pago de derechos. Tambien esta en conversaciones con Netflix por el mismo tema.Este último,mucho más cerca de un arreglo extrajudicial. Solo será cuestión de tiempo,la pregunta es cuanto".

De todos modos, ambos actores dejaron en claro que la disconformidad es con Youtube que evita pagar a SAGAI y no con el Pol-Ka que elige esa plataforma para publicar sus programas.

"El que evita pagar a @Sagai_Org en este caso sería YouTube", aclaró D´Elía a un usuario de la red social que comentó su posteo.