Rebel Wilson sorprendió al revelar a qué edad perdió la virginidad

A qué edad tuvo su primera relación sexual Rebel Wilson

La actriz australiana dio una entrevista para la revista People en el marco de la presentación de su libro de memorias, "Rebel Rising", y confesó que perdió la virginidad a los 35 años.

"No todo el mundo tiene que perder la virginidad en la adolescencia. La gente puede esperar hasta que esté lista o esperar hasta que sea un poco más madura. Creo que podría ser un mensaje positivo. Obviamente no tenés que esperar hasta los treinta como yo, pero no deberías sentir presión cuando sos joven", planteó.