Reapareció Jimena Barón y habló sobre su relación con Daniel Osvaldo

Jimena Barón hace varios días que se mantiene en silencio desde las redes sociales cuando suele ser muy activa.

Lo cierto es que la cantante fue encontrada en plena calle por la revista Paparazzi y aclaró cómo se encuentra.

“Estoy re bien, no tienen de qué preocuparse”, dijo Barón sobre su prolongada ausencia en las redes. Su ultimo posteo en Instagram fue el 13 de julio.

Y consultada sobre su actual relación con Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison, explicó: “No tengo nada para decir. ¿Si tuvo líos en Banfield? ¿Qué líos? Ningún lío, eso es de afuera, se arma. Que yo sepa no tuvo ningún lío”.

Y admitió que había recibido un llamado para integrar el jurado del "Bailando" y luego del "Cantando".

“No, para conducir no me llamaron. Me llamaron para jurado del Bailando y después del Cantando. Ahora voy a ver si puedo ayudar a Lizardo (Ponce) y a Karina (Kelinek)”, cerró.

Cabe recordar que hace unos días, Osvaldo compartió un video donde se lo ve fumando y hablando de sus planes con su banda de rock, "Barrio viejo".

