La reacción de Tomás Dente al enterarse que su hermano Fer está de novio

En el día del orgullo fue el impulsor para que Fer Dente presente en sus redes a su pareja, el actor Nico Di Pace. La foto de ellos juntos reflejados en el espejo causó sensación en todos sus seguidores.

Quien no estaba atento a las redes ni se ve que a la actualidad sentimental de su hermano fue Tomás. El periodista fue sorprendido al aire de “Nosotros a la mañana”, El Trece, con la noticia.

El Pollo Álvarez le preguntó al panelista: “¿Está contento usted que tiene cuñado nuevo?”. Y Tomás se quedó paralizado, demostrando que no sabía de qué le hablaban. “Ay, te agarré, ¿querés respondérmelo mañana? Cuñado nuevo, su hermano, subió una foto que está en pareja”, continúo el conductor.

“Tengo tres hermanos”, respondió Tomás entonces Pollo aclaró: “Fer Dente”. “No sabía nada”, respondió el panelista. “¿Te gusta? ¿Le das la derecha?”, continuó Álvarez.

“Si él es feliz claro que sí. No lo había visto. Me encanta, si es feliz claro que sí. Me enternece. Me acabo de enterar, pero me da mucha ternura. Me encanta que la gente se quiera y quiero que mis hermanos estén todos bien”, contestó el comunicador.

Fer, de 30 años, contó que su orientación sexual de forma pública hace dos años. Ahora, aseguró: “No le tengas tanto miedo a mi libertad".