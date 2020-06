Quique Sacco contó cómo está su mamá tras contagiarse de coronavirus

Luego de que trascendiera que su madre, Yolanda, de 88 años, también se había contagiado de Covid-19, Quique Sacco salió al aire en su programa para contar en qué condiciones se encuentran.

"Fue una semana muy especial, en particular, y en especial para todo nuestro equipo de Radio Del Plata; por eso quería acompañarlos, por lo menos en el comienzo del programa, para llevar tranquilidad y también para seguir con el mensaje profundo de concientizar que estamos enfrentando un virus invisible, que no sabemos ni cómo ni cuándo nos puede contagiar y que lo mejor es la responsabilidad de cuidarse y seguir cuidando a los afectos . Es decir, cuidar al de al lado, cuidar al prójimo", expresó el conductor de Radio Del Plata.

"Esto no es un tema de Argentina, esto es un tema mundial. Algunos países lo han vivido y han tenido rebrotes, otros ya están saliendo; nosotros estamos en un pico muy alto, con cifras de las más altas: casi 2 mil infectados y más de 35 muertes en un día. Quería sumarme en este comienzo para que bajemos todos a tierra y sepamos que se trata de la vida. Que acá lo que hay que priorizar es la vida y el cuidado", añadió.

Sacco se contagió de su pareja, María Eugenia Vidal, quien rompió la cuarentena para reunirse con diputados de la oposición. En la cadena de contagios cayó la mamá del periodista, Yolanda, una comerciante de Bolívar que abandonó la ciudad (que hoy no tiene contagios) para compartir la cuarentena en la Ciudad Autónoma con su hijo.

"En el caso de mi mamá, que tiene 88 años, ella está internada por precaución. Está bien. Sus estudios con respecto a la infección están muy bien. Está de buen ánimo, habla con sus amigas por teléfono. Esto para mí es una tranquilidad. Yo hablo con ella dos o tres veces por día y he hablado con los médicos. Sus parámetros son normales y los resultados de los estudios son muy buenos . No tiene ningún síntoma y transita su tiempo o viendo tele", dijo Enrique sobre la salud de Yoli.

Por último habló del enojo que hubo en Radio Del Plata con los trabajadores porque muchos dicen que debió faltar el martes a la emisora. Sacco contó cómo se suscitaron las cosas: "Si hay algo que creo que tengo es respeto por el otro y respeto por las libertades individuales. El que me conoce, lo sabe... Les voy a contar la historia: el martes por la noche me enteré del positivo de María Eugenia , por eso me sometí al hisopado, porque el contacto estrecho (con alguien contagiado) es una de las causas por las que te tenés que hisopar. El test dio positivo, por lo tanto, lo primero que hice fue avisarle a las autoridades de la radio, para que se tomen los recaudos. Le avisé a mi equipo. El miércoles yo no fui a la radio y no pensaba ir. A las 17 tuve el resultado y lo comuniqué al aire porque había tenido una gran demanda de colegas y de amigos pidiendo saber cuál era el resultado".

PRIMICIAS YA