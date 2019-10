Quiere volver a operarse: un histórico de Cuestión de Peso fue a ¿Quién quiere ser millonario?

Uno de los participantes más recordados de "Cuestión de peso" es, sin dudas, Luis Zerda, conocido como "Luisito". Actualmente el joven presenta nuevas dificultades relacionadas con su peso y por eso decidió participar en "¿Quién quiere ser millonario?".





Y gracias a lo que logró ganar, Luisito podrá hacerse un bypass gástrico y mejorar su calidad de vida.





Luisito contó que tiene 33 años, que vive con su madre y hermanas y que no tiene trabajo. Si bien supo destacarse en "Cuestión de peso" por ser el más rebelde, hoy en día su salud es un verdadero problema.





"Yo me vengo recuperando de un pozo depresivo. Debido a mi sobrepeso no quería salir a la calle, no quería que me vean ni mis amigos y nadie. Hay gente que no se ha enterado que estoy en Las Parejas", manifestó.





Actualmente pesa 240 kilos y está muy preocupado. Por tal motivo, su objetivo es hacerse el bypass gástrico: "Ya lo tengo todo asumido. Mi sueño es operarme y hacer el tratamiento que corresponde".





Y destacó: "Yo quiero estar bien por mí, no porque le voy a gustar a una chica. Quiero estar bien de salud, que mi familia me vea bien cuando me voy a dormir. Hoy en día no saben si al otro día voy a estar vivo o muerto".





El participante llegó a la pregunta por el medio millón, pero al no sentirse seguro con ninguna respuesta se retiró con $300 mil pesos.

