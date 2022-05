Quién será el primer invitado del programa de Flore Peña en América

Y según pudo averiguar PrimiciasYa, el primer invitado que recibirá Flor en su debut será nada más y nada menos que Roberto Moldavsky, el humorsita que la viene rompiendo con su unipersonal en teatro: El Método Moldavsky,

Además, el equipo de artistas que la acompañará en este nuevo proyecto, son: Diego Ramos, Dan Breitman, Noralih Gago, Walter "Chino" D'angelo y Señorita Bimbo. A todos ellos los caracteriza la ductilidad para el humor.

En diálogo con PrimiciasYa, Flor se refirió a su desembarco en América y al explosivo nombre de su programa: "Debo reconocer que América me está bancando groso, aunque yo no sé si es bueno o malo esto (risas). Me están bancando en quién soy, lo que tengo para dar y esto me está poniendo muy contenta. Al titulo yo lo traje como idea porque es algo que me define, pero no que me define como que soy la put... ama del mundo. Me define a mí, yo soy la puta ama de mi vida, yo hago lo que quiero. Me parecía que era un título que en la coyuntura de mi vida, de mi historia personal y todo el camino transitado, me definía. Y América me acompañó en eso. Es un poco por lo que yo viene a este canal, porque me bancan en todo".