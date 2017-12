¿Quién es la afortunada? Coco Sily está saliendo con alguien de los medios

En la tarde del sábado, Coco Sily brindó una nota a corazón abierto en "Me gusta la tarde" (Canal 26) en la que habló de su presente profesional y sentimental.

Para sorpresa de todos, el humorista, que hace nueves meses había finalizado una relación que duro dos años, reveló que se volvió a enamorar. "Estoy tranquilo, conociendo a una persona y estoy muy feliz", contó Sily antes de finalizar la entrevista en el programa que conducen Pilar Smith y Santiago Zeyen los sábados de 17 a 19hs.

"Por primera vez en mi vida es algo que quiero cuidar muchísimo. Es una persona que admiro mucho y que ojalá salga todo bien", remarcó.

Luego, cuando la periodista Carolina Haldemann -panelista invitada- le preguntó si se trata de alguien que trabaja en el medio, dijo: "Sí... un poco sí", sin querer dar más detalles al respecto.

Por otro lado, Coco anunció que en el 2018 finalizará con su exitoso espectáculo: "La Cátedra del Macho me dio muchas satisfacciones. Este año paré porque tenía otro proyecto y el año que viene haré la despedida: "Adiós, adiós, adiós...". Es un espectáculo que tiene casi 400 mil espectadores, es algo que me cambió la vida y me hizo muy feliz".

