Tras quedar fuera del Cantando, Lizardo Ponce aclaró sus diferencias con Charlotte Caniggia

Lizardo Ponce quedó eliminado del "Cantando 2020", El Trece, tras perder con "Cachete" Sierra pero antes se refirió a sus cruces con Charlotte Caniggia.

"Reconozco que no somos amigos pero siempre tuvimos buena onda, la conozco hace mucho tiempo", indicó el influencer.

Y agregó: "En su momento cuando ella tenía su ex pareja, ella me confió cosas y yo vi cosas y mi recomendación fue siempre la mejor y que salga de ahí".

"Me sorprende que alguien que tuvo tan buena relación diga estas cosas de mí que no me dejan bien y se genera un ida y vuelta. Si es por mí, que llegue a la final", fundamentó Ponce.

A lo que Charlotte contestó: "No tengo nada que decir. Soy una persona sin ningún pasado oscuro. Soy una chica buena, todo el mundo lo sabe".

"Nunca dije que ella fue oscura o que hizo algo malo", finalizó Lizardo.

(PRIMICIAS YA)