¡Qué viva el amor! Fabián Doman se casó con María Laura de Lillo

Fabián Doman anunció esta semana su casamiento durante la emisión del programa "Intratables", América TV.





"El viernes (por hoy) me caso a la mañana. Después de la ceremonia habrá un pequeño coctel", dijo el conductor.





doman 2.jpg







"Horario y lugar no trataré de dar. No hay fiesta y no hay 180 invitados. Fue secreto en serio hasta hoy", agregó entre risas.





Lo cierto es que este viernes a la mañana finalmente Doman dio el sí en un registro civil del centro porteño.





La abogada Ana Rosenfeld fue una de las invitadas a la ceremonia y compartió una foto con los recién casados en Instagram.





Ambos lucieron el anillo de compromiso contentos. Tras dos años de noviazgo, se convirtieron en marido y mujer.





El video de "Involucrados".