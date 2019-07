¿Qué puso? Facundo Ambrosioni volvió a las redes sociales tras la acusación de More Rial

Morena Rial contó en "Involucrados", América, que le hizo una denuncia a su ex Facundo Ambrosioni por violencia y que le impuso una medida perimetral: "Sí, hubo violencia, dije que no lo iba a responderlo pero fue desde que nació Francesco".

La hija de Jorge Rial se mostró en todo momento con lágrimas y dijo que su padre tenía razón sobre lo que era su ex pareja.

Embed





"Siempre sospeché que me era infiel. Nunca tuve las pruebas contundentes. Vos vas y le preguntás y te dicen que no. Hace una semana pude comprobarlo", amplió Morena Rial.

Y afirmó: "Teníamos momentos, habían momentos buenos, malos, siempre voy a decir que a principio de la relación yo me estaba hablando con otro chico y él siempre me recriminó eso y me hablaba de ese lado. Esos mensajes a él le molestaron. Con la persona con la que él me hizo cortar completamente de raíz todo fue una persona que estuvo en casi todas mis operaciones importantes", enfatizó.

Embed





A una semana de la separación, el joven futbolista de Temperley volvió a dejar un mensaje desde las redes sociales.

"Después de tener un hijo, te das cuenta de que el amor para toda la vida sí existe", expresó Facundo.

Y subió una imagen cómplice con su bebé, en la que se lo ve dándole la mamadera.