Qué pasa entre Sol Pérez y Nai Awada: insinuaron que se "darían"

"Ojalá", deseó Nai cuando le preguntaron si quería volver al certamen de baile", y agregó: "A mí el Bailando me dio muchísimo. Sería mi prioridad".Luego, cuando le preguntaron por sus declaraciones en torno a sexualidad, aseguró que le gusta "la gente".Consultada por Feudale si le gusta Sol Pérez, la "chica del clima" y una de las bombas del verano, Awada respondió: "Le daría, ¿Quién no le daría?". "Me gustan más las morochas, pero Sol es divina".Tras esta declaración, Pérez respondió en diálogo con ElTrece: "¡Ja, ja! Ojo, a mí ella me parece una bomba, así que no sé...".Después de estos dichos, ambas comenzaron a seguirse en Instagram , y ya hubo un roce. "No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé", tuiteó Sol luego de los últimos rumores que la involucraban con un jugador de fútbol, a lo que Nai respondió, pícara: "Porque aún no me conociste a mí".