¿Qué le pasó? Jimena Barón rompió en llanto en la pista del Bailando

Si algo tiene esta época del año por la cual atravesamos, es la melancolía que muchas veces provocan las culminaciones abruptas de algunas etapas que vivimos durante los meses anteriores. Los balances personales comienzan, de a poco, a aflorar con el advenimiento de Fin de Año y la sensibilidad, a veces, nos suele jugar en contra, provocando en nosotros, reacciones imprevistas.

Algo de todo aquello debe estar sucediéndole a Jimena Barón, quien este jueves, publicó en las redes un mensaje bastante particular que tiene que ver con la culminación del Bailando 2018.

"Me tiene sensible que termine Showmatch", escribió la actriz en Twitter.

Embed Me tiene sensible que termine Showmatch ♀️♀️ https://t.co/3qbUzE0fOD — Jimena Baron (@baronjimena) 22 de noviembre de 2018

Ya por la noche, la participante habló de sus sensaciones en la pista del certamen y ante Marcelo Tinelli.

"Estoy sensible de verdad. No me puedo pelear con nadie. No sé qué hacer. Por ahí dejo de ser graciosa y bailó mal", explicó Jimena, mientras el conductor trataba de contenerla.

"Pensé que me iba a importar menos este programa y de verdad es una de las cosas más lindo que me ha pasado. Estoy un poco insegura", concluyó.

